Freitag, 2. August 2013

Als freier Übersetzer erhält man ja aus diversen Auftragsbörsen, Portalen und einschlägigen Mailing-Listen immer mal Job-Ausschreibungen. Meine liebsten lauten ungefähr so: "Ich / mein Kunde / xy braucht bis heute abend/morgen mittag einen Text ins Englische. Einfacher Inhalt, ca. 1.000 Zeichen. Keine besonderen Anforderungen. Angebote bitte an ...". Nein, ich würde mich niemals erdreisten, es auszusprechen. Aber schreiben ist ja erlaubt: Wenn es so schnell und einfach ginge, warum macht er es nicht s. ... ? Oder seine Sekretärin, die ja sicher "Englisch in Wort und Schrift" im Lebenslauf angegeben hat? Ach so, mit anderen Dingen beschäftigt. Und sein Trainee, der gerade vom Auslandsemester in Asien oder USA zurückgekehrt ist. Jung und hochmotiviert ist, und jetzt die Chance hätte, zu brillieren? Ach so, leider krank. Und am allerschnellsten ginge es ja mit Google Translate. Und am kostengünstigsten wäre es auch ....

Blogs und Beiträge mit Tipps zum optimalen Einsatz von AdWords und effizientem Kampagnen-Management gibt es ja wie Sand am Meer.Fakt ist: AdWords-Werbung ist keine Geheimwissenschaft, erfordert aber die Bereitschaft, sich einige Zeit intensiv mit der Thematik auseinander zu setzen. Google selbst ermuntert uns ja, dass man in kürzester Zeit die erste eigene Kampagne im Netz bestaunen kann. Das stimmt wohl. Führt man einen Menschen zu einem Klavier, erinnert ihn daran, dass er zehn Finger hat und zeigt, wo die Tasten berührt werden - dann kann er tatsächlich sofort verzückt den ersten Klängen lauschen. Ob man damit aber jemanden in die Philharmonie locken kann?Sicher: Wenn die Kampagnen-Struktur einmal steht, die ersten Texte ausgebrütet und dem Qualitätsfaktor genüge getan ist, hat man schon einiges erreicht.Die meisten (potenziellen) AdWords-Nutzer unterschätzen aber den Aufwand, der notwendig ist, um eine Kampagne über einen längeren Zeitraum im Auge zu behalten, zu optimieren und wirklich langfristig erfolgreich zu machen.Die Internet-Kapitäne liefern mit ihrem Beitrag im neuen Suchradar einen guten Überblick, worum es bei AdWords-Werbung überhaupt geht und welche Möglichkeiten diese Werbeform bietet. So umfassend wie nötig, und dennoch so wenig "Fachsimpelei", wie nötig.Also eine gute Ausgangsbasis für alle, die sich noch unschlüssig sind, ob das Tagesgeschäft Zeit für die Betreuung eines AdWords-Kontos lässt, oder ob man sich doch lieber eine Agentur oder einen freien Mitarbeiter leisten sollte. Und nicht zuletzt Hinweisen, wie deren Arbeit eigentlich kontrolliert werden kann.

... kommen heute Standard-Antworten diverser Personalabteilungen auf Initiativ-Bewerbungen, allerdings für freie Mitarbeit.



Ja, ich weiß: Klappern gehört zum Handwerk. In guten, wie in schlechten Zeiten, und idealerweise in guten natürlich.



Und ich habe gelernt: Ich habe ein Angebot. Ich stelle mein Wissen und meine Erfahrung zur Verfügung und hoffe als Gegenleistung auf ein angemessenes Honorar.



Und was muss ich dann oft lesen:



"Vielen Dank für Ihr Interesse an der ausgeschriebenen ! Stelle und der Mitarbeit in unserem Hause. Aus der Vielzahl der eingegangenen Bewerbungen .....[.gähn ].... Bitte betrachten Sie diese Absage ... "



Ganz ehrlich: Ich möchte eigentlich lieber keine Antwort, als so eine.



Und ich weiß: Allen steht die Arbeit ständig bis zum Hals. Keiner hat mehr Zeit. Und schon gar nicht, um Unterlagen im Detail zu lesen.



Arbeit gibt es mehr als genug. Gute und vor allem passende Mitarbeiter klopfen nicht ständig an die Tür. Anrufe kommen meist ungelegen, deshalb mailt man ja mit Vorliebe.



Und die Vorteile, die die Zusammenarbeit mit Freiberuflern bietet, sind ja doch nicht ganz unbekannt: Keine hohen Personal-Nebenkosten, für beide Seiten ein Maximum an Flexibilität. Ein Angestellter wird auch bezahlt, wenn er krank ist, im Urlaub weilt oder einen Tag primär damit beschäftigt ist, die Laune in der Abteilung stabil zu halten. Ein Selbständiger hingegen rechnet nur die Zeit ab, die er laut Absprache am Projekt gearbeitet hat - oder sogar nur die vereinbarte Leistung. Egal, wie lange er gebraucht hat. Er ist in der Regel motiviert, da erpicht auf Folgeaufträge. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich irgendwann vor dem Arbeitsgericht wiederseht, ist eher gering.



Aber irgendwie scheint die Begeisterung vieler Firmen hinsichtlich freier Mitarbeiter doch nach wie vor eher .... verhalten.



Wie sehen andere freischaffende Künstler und Kenner das?